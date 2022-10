Governo de Meloni vence segundo de dois votos de confiança do parlamento

O novo Governo italiano chefiado por Giorgia Meloni, dos ultranacionalistas Irmãos de Itália (FdI), venceu hoje com facilidade o segundo de dois votos de confiança exigidos no parlamento, por uma margem confortável.

A votação de hoje à noite no Senado deu 115 votos a favor do Governo de coligações de direita e extrema-direita e 79 contra, enquanto registaram-se cinco abstenções.

A coligação precisava de pelo menos 104 votos para obter maioria absoluta.

Na terça-feira, também havia ganhado por uma margem confortável o primeiro dos dois votos de confiança.

A votação na Câmara dos Deputados, no final de uma sessão em que Meloni apresentou as suas prioridades, foi de 235 a favor do seu governo de coligação, que inclui a Liga (extrema-direita) e Força Itália (conservadores), e 154 contra, acima dos 195 votos favoráveis necessários para aprovação.

O novo Governo, que enfrentou hoje uma votação na câmara alta, o Senado, já detinha uma maioria sólida, na sequência das eleições de há exatamente um mês (25 de setembro).