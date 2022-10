Lisboa acolhe a maior feira de golfe do Mundo nos próximos dois anos

Lisboa foi o local escolhido para receber as edições de 2023 e de 2024 da International Golf Travel Market (IGTM), a maior feira do mundo ligada aos sectores do Golfe e do Turismo. O anúncio foi feito no jantar de encerramento do evento deste ano que teve lugar em Roma de 17 a 20 deste mês .

"A escolha de Lisboa para receber um evento desta dimensão é fruto do trabalho que tem sido desenvolvido para colocar Lisboa no mapa e ser reconhecida pelas suas características tão distintas ao nível da acessibilidade, oferta hoteleira e cultural. Certamente, será um evento muito bem organizado e pensado para dar a conhecer o melhor do Golf em Lisboa. Lisboa Golf Coast já é um produto consolidado, reconhecido internacionalmente e bastante apreciado, com os seus mais de 20 campos de golfe em Cascais, Sintra, Península de Setúbal e Oeste", Paula Oliveira, directora executiva da Associação Turismo de Lisboa (ATL)

Na edição deste ano, mais uma vez, a ATL marcou presença na IGTM com um espaço dedicado ao destino e às suas empresas. Durante os quatro dias de evento, Lisboa contou com a participação de nove empresas sob a marca Lisboa Golf Coast.

Sobre o International Golf Travel Market

O International Golf Travel Market é o ponto de encontro a nível mundial da comunidade de viagens de golfe.

Centenas fornecedores do segmento de golfe juntam-se a outras centenas de compradores e jornalistas internacionais para quatro dias de compromissos pré-agendados, oportunidades de networking e actualizações da indústria.

Até à data, todos os anos era realizado em locais diferentes. Nos próximos dois anos será em Lisboa.