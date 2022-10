Médicos internos da Madeira concluem XIII Jornadas

A 13.ª edição das Jornadas do Médico Interno da Região Autónoma da Madeira terminaram este sábado, após quatro dias de discussão sobre temas da actualidade médica e realização de actividades com aplicabilidade na prática clínica.

A iniciativa foi promovida pelo Serviço de Saúde da RAM, através da Direcção do Internato Médico. Os cursos pré-jornadas decorreram nos dias 19 e 20 de Outubro no Hospital Dr. Nélio Mendonça e as Jornadas, nos dias 21 e 22 de Outubro, no auditório do Colégio dos Jesuítas.

Coube ao director clínico do Serviço de Saúde da RAM, Júlio Nóbrega, abertura do evento, em representação do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

As Jornadas do Médico Interno da RAM são um congresso médico anual, criado e organizado pela Direcção do Internato Médico e pela Comissão de Internos do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.