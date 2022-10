Autarquia de Câmara de Lobos assinala Dia Municipal da Igualdade

A autarquia de Câmara de Lobos organizou, esta segunda-feira, uma sessão comemorativa no âmbito do Dia Municipal para a Igualdade, em colaboração com a Direcção de Serviços de Igualdade e Cidadania (SRIC).

O Município informa que, durante a sessão, foi assinado um protocolo com a Direcção Regional de Educação, no sentido de serem dinamizadas acções de sensibilização, sobre a temática da igualdade, nas suas diferentes vertentes, nas escolas, no presente ano lectivo.

Houve ainda espaço para uma mesa-redonda com o tema 'A Evolução Social e o (Des)igual Impacto das Redes Sociais', que contou com a presença de Joana Martins, Presidente da UMAR, Bruno Melim, deputado da Assembleia Legislativa Regional, Alícia Freitas, Psicóloga da Direcção Regional de Saúde, Rita Aleluia, Jornalista da CNN Portugal & TVI e Marcelino Gonçalves, Presidente do Conselho Executivo da ESB Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas.

O evento contou com a presença dos directores/as, professores/as das escolas do concelho, de todos os níveis de ensino, e duas turmas das Escolas Básicas e Secundárias do Concelho.

Marcaram ainda presença, representantes da Plataforma Concelhia de Parceiros Sociais, da Segurança Social, Saúde, Habitação e Instituições da Economia Social e, ainda, representantes da Rede Regional Contra a Violência Doméstica.

No âmbito do dia Municipal da Igualdade, ficará patente, até dia 28 de Outubro, no átrio principal da Câmara Municipal, uma exposição, alusiva a esta temática, da autoria do Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão de Câmara de Lobos (CACI) e da Associação dos Amigos das Artes – Metaphora.

O Dia Municipal para a Igualdade, é assinalado a 24 de Outubro, tendo sido instituído em 2010. O município de Câmara de Lobos associou-se à iniciativa desde 2015. Este dia é celebrado por centenas de organizações representativas da sociedade civil e da esfera pública de todo o território português, com vista à promoção dos valores da Igualdade, Inclusão e Participação.