"Base do sucesso do PSD/Madeira” deve-se à proximidade, verdade e compromisso, diz José Prada

“Embora não existam fórmulas mágicas que garantam o sucesso ou que se repliquem tal e qual a todos os concelhos, a verdade é que existem princípios e valores transversais - como a proximidade, a verdade e o compromisso que temos com esta terra e toda a sua população - que fazem com que o PSD/Madeira seja, nesta Região, um partido vencedor, há mais de 45 anos” afirmou, hoje, o secretário-geral do PSD/M, José Prada, na abertura das I Jornadas Autárquicas do PSD Santana, reforçando os apelos à unidade na acção, rumo ao futuro.

Sempre fomos, somos e temos de continuar a ser um partido de terreno, um partido que está próximo das pessoas, que ouve e procura ir ao encontro das suas necessidades, assim como sempre fomos e temos de continuar a ser honestos naquilo que assumimos, cumprindo com tudo aquilo que prometemos”. José Prada

Disse ainda que o partido “não pode esquecer aquela que é a visão que defende para o concelho e o compromisso que tem a cumprir com a população que confiou no seu projecto e que partilha dos mesmos objectivos.

Princípios e valores que fazem parte da nossa identidade e têm de ser cada vez mais valorizados e postos em prática, sempre com a mesma humildade e responsabilidade com que construímos e queremos continuar a construir a Madeira e, sempre, em unidade e grande mobilização”. José Prada

Prada lembrou que embora o PSD/M não lidere a autarquia local, lidera algumas freguesias e têm vindo a cumprir uma missão essencial e meritória junto das populações. E reiterou a importância do poder local, que “representa a forma mais concreta e valiosa de cumprir a política e o serviço público a favor dos cidadãos”.

Cláudia Perestrelo apela ao trabalho “em unidade”

A presidente da Comissão Política Concelhia do PSD Santana, Cláudia Perestrelo, fez questão de sublinhar que, embora nas últimas eleições autárquicas, o partido não tenha conquistado a autarquia, “há bons resultados que devem ser lembrados e servir de motivação para o trabalho que temos a desenvolver, em nome das próximas vitórias eleitorais, a primeira já em 2023”.

Mantivemos um vereador no Executivo Municipal, reforçámos a nossa posição na Assembleia Municipal – sendo o PSD, no decorrer deste mandato, o partido com maior número de deputados municipais – mantivemos a liderança nas freguesias bastião do concelho – Faial, São Roque do Faial e Arco de São Jorge – e, numa luta democrática intensa, recuperámos a presidência da freguesia de São Jorge”. Cláudia Perestrelo

Fez ainda questão de afirmar que é na base destes resultados e em unidade na acção que o PSD, em Santana, deve continuar a trabalhar para combater os três principais problemas que afectam gravemente o concelho: o envelhecimento, o despovoamento e a escassez de investimento.

As jornadas envolveram dois painéis, um dedicado ao poder municipal e outro dedicado ao trabalho das freguesias.