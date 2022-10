Confraria Enogastronomica da Madeira ruma ao Continente

A Confraria Enogastronomica da Madeira realiza, este fim-de-semana, um périplo pelo Continente.

Esta sexta-feira o grupo estará presente na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómicas (FPCG), que ocorrerá em Conímbriga.

Já na manhã de sábado, os confrades deslocam-se a Arganil para participar no XII Capítulo da Confraria do Bucho de Arganil.

À tarde, Alcides Nóbrega, presidente da confraria, estará presente no 41º Festival Nacional da Gastronomia em Santarém, onde assinará, em representação da FPCG, um protocolo com a Associação de Municípios Portugueses do Vinho e a Associação das Rotas do Vinho de Portugal para a organização do Dia da Gastronomia a Património Cultural Imaterial de Portugal.

Os confrades encerram o périplo no Porto, com a participação no XIX Capítulo da Confraria das Tripas à Moda do Porto, que terá lugar no final do dia, no Palácio da Bolsa.