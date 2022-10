Correios de Portugal homenageiam "imperador da paz"

Os CTT apresentaram esta sexta-feira, 21 de Outubro, a emissão filatélica exclusiva em homenagem a Carlos I da Áustria. A iniciativa teve lugar com no Museu de Fotografia da Madeira e contou com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e da representante dos CTT, Isabel Fonseca.

A representante dos Correios de Portugal começou por explicar que os selos surgem no seguimento da "estratégia de divulgação nacional e internacional dos temas e das personalidades mais importantes no âmbito da história, da cultura, da arte e da ciência do País".

A homenagem ao Beato Carlos da Áustria, "imperador da paz", foi proposta pelo Pároco do Monte, Vítor de Sousa, apoiada pelo Governo Regional da Madeira.

Apenas quero deixar, seguindo a lição do D. Nuno Brás, a homenagem dos CTT ao imperador da paz, ao homem que durante toda a sua vida sempre se empenhou em conseguir a paz no mundo. Morreu exilado nesta ilha fiel aos compromissos que Deus e a pátria o confiaram. Isabel Fonseca, CTT

Eduardo Jesus, tutelar da pasta da Cultura, sublinhou o programa de comemorações do 1.º Centenário do falecimento do Beato Carlos d’Áustria, que teve início este ano e decorre até Abril de 2023. O projecto foi elaborado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, com a colaboração da Diocese do Funchal, e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Junta de Freguesia do Monte, tendo como base as fotografias arquivadas da passagem do Beato Carlos da Áustria pela ilha da Madeira.

Houve aqui uma interligação, uma colaboração, uma corporação exemplar liderada sobre o ministério do senhor Bispo do Funchal, numa evocação que teve dimensão religiosa, cultural e que colocou ao serviço de toda a população e daqueles muitos que nos visitaram para esta ocasião uma oferta diferenciada. Eduardo Jesus

O governante realçou a importância de as memórias serem preservadas e enalteceu o "cuidado permanente dos CTT em estar associados à Madeira em comemorações que nos dizem muito e é em querer perpetuá-las nesta forma de registo".

O Bispo do Funchal aproveitou a ocasião para recordar a forma como o imperador "marcou o povo madeirense", referindo que a Madeira também ficou no seu coração, "tanto é que ele quis ser sepultado na ilha"