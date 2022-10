Trabalho sobre influência russa na RCA vence Prémio Daphne Caruana Galizia 2022

Os jornalistas Clément Di Roma e Carol Valade receberam o Prémio Daphne Caruana Galizia 2022 do Parlamento Europeu pelo documentário "República Centro-Africana: a capacidade de influência russa", foi hoje anunciado.

"O documentário é uma coprodução Découpages/Arte GEIE, originalmente transmitido no programa Arte Reportage em francês, alemão e inglês, foi também difundido no canal France 24 e publicado no jornal francês Le Monde", lê-se no comunicado do Parlamento Europeu (PE).

"O Prémio Daphne Caruana Galizia para o Jornalismo transmite uma mensagem firme, o Parlamento Europeu está do lado da verdade, da justiça e do jornalismo independente. Uma democracia forte precisa de uma imprensa forte. E não há democracia sem liberdade de imprensa. Na Europa, os direitos e as liberdades são objetivos pelos quais trabalhamos, não obstáculos", disse a presidente do PE, Roberta Metsola, citada na nota.

Mais de 200 jornalistas dos 27 Estados-membros apresentaram as suas histórias para apreciação entre 03 de maio e 01 de agosto de 2022, tendo o júri pré-selecionado 11 trabalhos.

Clément Di Roma é um correspondente de vídeo e fotojornalista da France 24 no Ruanda, e Carol Valade é um repórter multimédia especializado em África há 10 anos.

"Este é o primeiro documentário de Clément Di Roma e Carol Valade e o culminar do seu trabalho como correspondentes na República Centro-Africana [RCA] em 2020", explica-se no comunicado.

Segundo a nota, a RCA "atravessava uma onda de violência e abusos desencadeados por uma nova rebelião, em parte combatida pelo grupo Wagner, um exército-sombra ao serviço dos interesses do Kremlin".

"Os jornalistas investigaram, filmaram e prosseguiram a sua colaboração com vários meios de comunicação social internacionais, apesar da vigilância dos mercenários russos e da hostilidade prevalecente contra os meios de comunicação social franceses", refere-se no comunicado, acrescentando que os autores quiseram também "prosseguir o trabalho de três colegas russos, Orhan Djemal, Kirill Radchenko e Alexander Rasstorguyev, assassinados na República Centro-Africana enquanto investigavam o grupo Wagner em 2018".

O Prémio Daphne Caruana foi lançado em dezembro de 2019 por decisão da mesa do Parlamento Europeu, em homenagem a Daphne Caruana Galizia, jornalista de investigação anticorrupção e 'blogger' maltesa que foi assassinada num atentado com um carro armadilhado em 2017.