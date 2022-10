PS-Calheta propõe a criação de “banco municipal de voluntariado”

O Partido Socialista propôs, esta quinta-feira, à Câmara Municipal da Calheta, a criação de um banco de voluntários que vise promover a ligação entre a oferta e a procura de voluntários e a sensibilização dos cidadãos e organizações para a prática do voluntariado.

Para a vereadora do PS Sofia Canha, “o voluntariado é uma forma de criar a consciência do outro e desenvolver a empatia, essenciais para uma sociedade solidária”.

Sofia Canha sugere que o banco de voluntários seja coordenado pela Câmara Municipal da Calheta, contribuindo a autarquia desta forma para a divulgação de projetos e oportunidades de voluntariado.

“Complementarmente, propomos a criação de um cartão de voluntário que permitirá identificar os voluntários no concelho, não só os que estão inscritos no Banco Municipal de Voluntariado, mas quem, de uma forma anónima e natural ajuda e apoia pessoas e instituições, como os dadores de sangue, os vicentinos, os escuteiros, os catequistas, entre outros”.

Este cartão, defende a proposta do PS, deve oferecer um conjunto de benefícios aos seus portadores, elencando alguns exemplos possíveis como “majoração no valor das bolsas de estudo do município, gratuitidade dos parques de estacionamento ou descontos em empresas, instituições e lojas aderentes”, servindo assim como mais um estímulo para o voluntariado.