'24 horas de realidade' sobre as alterações climáticas

Com o objectivo de criar um impulso para a construção de base da acção climática, com vista a debater as medidas para fazer face às alterações climáticas, decorre durante o dia de hoje o projecto '24hoursofreality' (24 horas de realidade), idealizado e dinamizado pela organização liderada pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América, Al Gore.

"Pessoas em todos os lugares estão a tomar o futuro do planeta nas suas próprias mãos, trabalhando para deixar os combustíveis fósseis para trás e construir um amanhã mais justo e sustentável para todos nós", garante a organização www.24hoursofreality.org.

Com o foco em "soluções e esperança", a iniciativa que decorre nesta sexta-feira, 7 de Outubro, irá ouvir "histórias de activistas sobre como eles criaram soluções climáticas reais nas suas comunidades e passo a passo para ajudá-lo a se envolver e fazer mudanças onde você mora. Também realizaremos Diálogos Globais com o ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, e outros agentes de mudança sobre vários tópicos", explica.

Foto DR

"Apenas transição" com intervenções na Europa, EUA e Japão; "Expandir Veículos e Transportes de Emissão Zero" nas Filipinas, Canadá e EUA; "Soluções Naturais" na Indonésia, EUA, Trinidade e Tobago e Camarões; "Construindo Comunidades Verdes" na América Latina, Brasil e Índia. Portugal fica, formalmente de fora do debate, embora haja algumas iniciativas, inclusive aqui na Madeira, com o professor Joaquim Guerlixa, mais precisamente aos seus alunos na Escola Secundário Gonçalves Zarco.

“A realidade que enfrentamos agora nos implora para agir.” AL GORE, Fundador e Presidente, The Climate Reality Project

A iniciativa que decorre todos os anos pretende reactivar a luta contra as alterações climáticas que tem ficado um pouco esquecida dado os eventos recentes, nomeadamente a guerra na Ucrânia e a crise energética em consequência das sanções à Rússia.

"Todos os anos, o Climate Reality Project organiza 24 Horas de Realidade, um dia para focar a atenção do mundo na crise climática e nas soluções ao nosso alcance. Este ano será a nossa décima segunda 24 Horas de Realidade anual", recorda. "Todos os anos aprofundamo-nos num assunto crítico para o movimento climático na época e viajamos pelo mundo, compartilhando histórias e inspirações. Este ano, à medida que os prazos para acção se aproximam e o clima extremo e outros efeitos da crise climática atingem todos os lugares do mundo, concentramo-nos no poderoso progresso feito por activistas comunitários onde eles vivem", reforça.

E acrescenta: "No The Climate Reality Project, estamos comprometidos em construir um mundo mais justo e equitativo. Um mundo onde todas as vozes são ouvidas e que engloba uma diversidade de raça, nacionalidade, religião, cor, sexo, orientação sexual, identidade de género, idade e/ou habilidade. O Climate Reality Project entende quão crítica é a necessidade de uma abordagem diversificada, inclusiva, equitativa e justa para resolver a crise climática global. Estamos comprometidos com a aprendizagem contínua e sendo um melhor parceiro no espaço de diversidade, equidade, inclusão e justiça."

E diz mais sobre esses "líderes climáticos", que entende serem "muitos de comunidades de linha de frente em todo o mundo", que "serão os nossos parceiros nesta jornada. E juntos, em parceria, romperemos os sistemas de supremacia branca, privilégio, classismo e racismo que podem ter dificultado nosso trabalho no passado", incentiva. "Sabemos que essa luta não é só nossa – e deve abranger políticas de fusão entre raça, classe e género. Convidamos todos a se juntarem a nós nessa luta, enquanto continuamos essa jornada global para encontrar soluções para a crise climática que exemplifiquem e promovam diversidade, equidade, inclusão e justiça reais", conclui.

Na Madeira, haverá um debate durante três dias sobre a temática das alterações climáticas, uma formação promovida pela Direcção Regional do Ambiente, entre 17 e 20 de Outubro.