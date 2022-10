O Juntos pelo Povo (JPP) considera que "a GESBA tem falhado com a sua missão de aumentar o valor pago ao produtor, facto que é visível aos olhos de todos e está nos relatórios de gestão do sector, agora disponibilizados de forma aberta e pública para que todos os cidadãos possam consultar e retirar as suas próprias conclusões".

Como é possível verificar no mais recente relatório de Gestão da GESBA, de Maio a Outubro, a “Banana Extra” continua a ser paga a 26,8 cêntimos por quilograma, a “Banana de primeira categoria” é paga pela GESBA a 17,8 cêntimos por quilograma, e a “Banana de segunda categoria” é paga pela GESBA a 7 cêntimos por quilograma. O baixo pagamento deste produto aos bananicultores, faz com que a GESBA apresente um resultado líquido positivo de 907 mil euros, tal como consta da página 13 deste relatório. Quase 1 milhão de euros de LUCROS que não chegam ao bolso do bananicultor, apesar da empresa pública GESBA ter sido criada para aumentar o rendimento do bananicultor (tal como consta na Resolução n.º 834/2007, de 8 de agosto e na Resolução n.º 271/2008, de 13 de março).Não podendo contar com a GESBA para aumentar o rendimento dos produtores, a produção de banana fica dependente, necessariamente, da ajuda comunitária. Relatório publicado pelo JPP

O partido publicou no seu site "o mais recente relatório da GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda", realçando que "até à data, continua a não ser disponibilizado em nenhum site ou plataforma oficial do Governo Regional".

"A conclusão é visível aos olhos de todos e está bem visível nos seguintes relatórios: ao invés de enriquecer o agricultor, a GESBA tem vindo a enriquecer à conta do agricultor", destaca o JPP.

O deputado Rafael Nunes considera que "frequentemente, a empresa pública GESBA tem sido acusada pelas associações do sector, de falsidade e manipulação da verdade, sobre o preço pago pela banana da Madeira".