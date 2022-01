Turquia e Arménia iniciam em Moscovo na próxima semana "reuniões de aproximação"

Responsáveis oficiais da Turquia e da Arménia vão realizar no próximo dia 14 de janeiro a primeira reunião destinada a analisar o estado das relações entre os dois países, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco.

Em comunicado publicado no seu site, o ministério não fornece mais detalhes, mas refere-se a um processo de tentativa de aproximação, com o objetivo de estabelecer relações diplomáticas, que Ancara tinha admitido em finais de dezembro.

"Foram designados dois enviados especiais pelas duas partes; após o contacto por telefone, terá de ser fixada a data e local para a primeira reunião presencial; segundo a nossa perspetiva, e pelo que solicitou a Arménia, vai decorrer em Moscovo", indicou na última semana de 2021 o chefe da diplomacia turca, Mevlut Çavusoglu.

No início de dezembro, a Turquia anunciou a intenção de estabelecer relações diplomáticas com a Arménia, país com o qual não mantém relações desde a ocupação pelo país do Cáucaso, pouco após a independência da União Soviética, do enclave do Nagorno-Karabalh, situado no Azerbaijão mas com maioria de população arménia, e na sequência de um sangrento conflito (1992-1994).

A fronteira dos dois países está desde então encerrada, num clima de elevada tensão política também caracterizada pela recusa da Turquia de reconhecer como "genocídio" os massacres de arménios cometidos por forças turcas em 1915, na fase final do Império otomano e em plena Primeira Guerra Mundial.

Segundo referiu Çavusoglu em dezembro, nesta primeira reunião dos enviados especiais será elaborado um "roteiro" com o objetivo de avançar até ao estabelecimento de relações plenas. Antes, admite-se a programação de voos 'charter' diretos com Erevan.