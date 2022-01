Jackpot de 30 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Ninguém acertou na chave do primeiro concurso de 2022 do Euromilhões, realizado esta terça-feira, 4 de Janeiro.

Sendo assim, o próximo concurso, agendado para sexta-feira, dia 7 de Janeiro, contará com um jackpot de 30 milhões de euros.

De acordo com o resultado do escrutínio divulgado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, também não houve qualquer premiado com o segundo prémio, pelo que montante veio a acumular com o montante do terceiro prémio.

O terceiro prémio entregue a quatro apostadores, todos fora de Portugal, que irão receber, cada um, um valor monetário de 153.095,54 euros.

De referir que a chave é composta pelos números 18 - 28 - 35 - 36 - 41 e pelas estrelas 6 e 11.