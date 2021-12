Jackpot de 78 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Ninguém acertou na chave do Euromilhões desta sexta-feira, dia 24 de Dezembro. Sendo assim, o prémio máximo do próximo sorteio sobe para os 78 milhões de euros.

De acordo com o resultado do escrutínio divulgado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dois apostadores obtiveram o segundo prémio no valor de 437 mil euros.

Em véspera de Natal, o sorteio número 103/2021 do Euromilhões ditou a chave composta pelos números 2 - 26 - 28 - 34 - 41 e pelas estrelas 5 e 10. Já o código do M1lhão foi o seguinte: CWP 35044.

Em jogo estava um prémio de 68 milhões de euros depois de na última terça-feira, dia 21 de Dezembro, nenhum apostador ter acertado na chave sorteada.