Já é conhecida a chave do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, último dia do ano. A chave é composta pelos números 7 - 22 - 25 - 43 e 49. As estrelas foram os números 6 e 7.

Em jogo estava um prémio de 17 milhões de euros, soma que coube a um único apostador fora de Portugal. Para o nosso País apenas 'veio' um segundo prémio, no valor 70 mil euros.

Quanto ao M1lhão, o código que dá direito um milhão de euros é o DGG 03079.