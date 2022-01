Ventura responsabiliza Rio por vitória socialista

O presidente do Chega responsabilizou hoje o líder do PSD pela vitória do PS nas eleições legislativas, afirmando que Rui Rio optou por excluir o Chega e os eleitores responderam que "o Chega sim".

"As sondagens aproximavam o Rui Rio do PS, o que aconteceu foi precisamente o contrário. Temos o PS aparentemente perto de uma maioria absoluta, o Chega tem a maior subida de sempre, portanto, a única responsabilidade só pode ser do PSD", avaliou André Ventura.

Segundo os dados oficiais disponíveis às 00:40, quando faltavam apenas apurar duas freguesias, o PS obteve 41,63 % dos votos, tendo conseguido eleger 112 deputados e aproximando-se da ambicionada maioria absoluta.

"O grande responsável disto chama-se Rui Rio e chama-se PSD", disse o líder do Chega.

Em reação aos resultados das eleições legislativas, perante uma sala com cerca de uma centena de apoiantes, aquém em relação a muitos dos comícios realizados durante a campanha, André Ventura fez uma leitura desses resultados.

"Acho que o PSD errou por ter feito toda a sua campanha não com propostas concretas para o país, mas a dizer que com o Chega não", começou por sustentar.

Perante essa posição dos sociais-democratas, continuou, os eleitores responderam e disseram que, pelo contrário, "com o Chega sim".

"A dita direita passou o tempo todo a dizer que não fazia acordos com o Chega, que com o Chega não, e o resultado está aí", afirmou.

Alguns minutos depois, André Ventura voltou a tocar no mesmo tema e apresentou uma outra explicação, de certa forma contraditória, mantendo o peso da responsabilidade sobre os ombros do líder do PSD.

""Então se com o Chega não e não é possível uma maioria absoluta sem o Chega, vamos votar no PS". Foi o que aconteceu e eu espero que o PSD, como toda a direita perceba, que sem o Chega não haverá solução governativa no futuro", afirmou.