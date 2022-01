Socialistas comprometem-se a defender a Madeira em qualquer circunstância

“O PS vai para a Assembleia da República para defender a Madeira em qualquer circunstância, doa a quem doer”, assegurou, hoje, Carlos Pereira, durante um encontro com militantes e simpatizantes em Câmara de Lobos.

O cabeça de lista do PS-Madeira às Eleições Legislativas do próximo domingo relevou a herança que os deputados socialistas madeirenses trazem dos últimos seis anos, marcada por um trabalho imenso e pela resolução de muitos problemas respeitantes à Região.

Carlos Pereira reforçou a necessidade de, no próximo domingo, todos exercerem o seu direito de voto a favor daqueles que defenderam a Madeira. “Os madeirenses não se podem esquecer do que o PSD e o CDS fizeram à Madeira quando governaram, entre 2012 e 2015. É muito relevante lembrar a quantidade significativa de coisas más que foram feitas à Região”, advertiu, dando como exemplos o congelamento dos salários e das pensões e o aumento dos impostos.

“É importante não voltar a esse passado. É importante votar no PS para garantir que há um governo que defende a Madeira, que defende o país e que promove o crescimento económico, mas, ao mesmo tempo, garante que as pessoas têm rendimentos para poderem ter uma vida digna”, disse, sublinhando ser preciso evitar que a direita chegue ao poder.

O candidato fixou ainda o objectivo do PS de voltar a eleger três deputados e deixou bem claro que, “em qualquer circunstância, quando o que estiver em causa for o interesse da Madeira, é a Madeira que vamos defender”.

Cafôfo apela ao voto útil no PS

Também Paulo Cafôfo assegurou que o voto no PS é a garantia da defesa dos madeirenses na Assembleia da República. O líder do PS-Madeira deu conta de que apenas o PS e o PSD irão eleger deputados pela Região e lembrou que em 2019 houve 37 mil votos noutros partidos, os quais foram desperdiçados e não se repercutiram na eleição de nenhum mandato. Por isso, exortou a que, no próximo domingo, todos votem de forma útil, isto é, no PS.

Num claro apelo ao que diz ser um equilíbrio democrático , deixou um repto a todos os madeirenses, inclusivamente aos simpatizantes de outros partidos: “Se votarem noutros partidos estarão a reforçar o PSD. Se votarem no PS estarão a reforçar a presença do PS na República e a defesa da Madeira e dos madeirenses”.