França anuncia morte de 60 'jihadistas' no norte do país

O exército francês anunciou hoje que cerca de 60 'jihadistas' foram mortos no norte do Burkina Faso durante uma operação liderada pelas forças militares francesas na região do Sahel, conhecida como força Barkhane.

"Em quatro ocasiões, entre 16 e 23 de janeiro de 2022, vários grupos de terroristas foram localizados, identificados e neutralizados pelas forças do Burkina Faso e unidades de Barkhane [força anti-'jihadista' francesa no Sahel]", lê-se num comunicado citado pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), no qual se aponta que, "no total, quase sessenta terroristas foram eliminados".

Cerca de 20 motas e várias carrinhas de caixa aberta ('pick-ups') armadas foram também destruídas nestas operações, que foram ajudadas por "ataques aéreos da força Barkhane".

"O objetivo era ir atrás dos terroristas nas suas zonas de refúgio", lê-se ainda no comunicado.

Depois do Mali e do Níger, o Burkina Faso foi apanhado numa espiral de violência atribuída a grupos armados 'jihadistas', filiados à Al-Qaeda e ao grupo do Estado islâmico, que já mataram mais de 2.000 pessoas e forçaram pelo menos 1,5 milhões de pessoas a fugir das suas casas.

A declaração das forças militares francesas no Sahel surge no mesmo fim de semana em que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) enviou um delegação militar ao Burkina Faso para preparar a visita ministerial da organização na próxima semana, que surge no seguimento da suspensão do país da organização devido ao golpe militar da semana passada.