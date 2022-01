Exército do Mali anuncia morte de nove 'jihadistas' em operação no centro do país

O Exército do Mali matou nove terroristas numa operação militar na região de Segou, no centro do país, na qual as forças armadas malianas destruíram duas bases logísticas dos 'jihadistas'.

O Estado-Maior General das Forças Armadas do Mali (Fama) acrescentou numa nota divulgada hoje que as suas tropas destruíram dois veículos equipados com metralhadoras pesadas e apreenderam 1.500 quilos de explosivos durante a operação, que teve lugar no sábado na cidade de Alatona.

O comunicado acrescenta que as bases agora destruídas serviram de centro de reagrupamento para os 'jihadistas', que assediavam regularmente agricultores e pastores nas aldeias vizinhas.

As Fama anunciaram ainda em outro comunicado a morte de um número não especificado de 'jihadistas', em resultado de ataques aéreos realizados na passada quarta-feira nas zonas de Sama, Sosso e Logori, perto da localidade de Bankass, na região central de Mopti.

A nota acrescenta que um dos 'jihadistas' mortos nestes ataques foi Ousmane Sidibé, o "número dois" da Frente de Libertação de Macina, uma das principais fações ligadas à Al-Qaida no Sahel.

Esta filial da Al-Qaida, chamada Nusrat al Islam, anunciou na sexta-feira que realizou seis ataques contra as Fama entre 22 de dezembro e 03 de janeiro em diferentes regiões do Mali, nos quais 20 soldados malianos foram mortos.

O grupo terrorista explicou num comunicado publicado em meios 'jihadistas' que os seus elementos apreenderam uma grande quantidade de armas e munições durante estes ataques. Nenhuma fonte oficial maliana confirmou estas agressões.

O Mali atravessa uma situação complexa de insegurança e instabilidade política devido à presença de grupos 'jihadistas', que têm vindo a intensificar os ataques contra a população civil, assim como contra o Exército maliano, forças estrangeiras e forças das Nações Unidas.