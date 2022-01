Portugal com 52.549 infecções, novo máximo em 24 horas

Portugal registou 52.549 novas infecções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia, e mais 33 mortes associadas à covid-19, indicam números hoje divulgados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal registou 52.549 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia, e mais 33 mortes associadas à covid-19, indicam números divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Pelo segundo dia consecutivo, Portugal bate um novo máximo de novos contágios, com mais 8.820 infeções do que na terça-feira, e ultrapassou os dois milhões de contágios desde março de 2020, quando começou a pandemia no país.

Segundo o relatório da avaliação da situação epidemiológica da DGS, há mais 23.691 casos ativos desde a véspera, totalizando agora 356.477 infeções.

Os dados indicam uma subida ligeira no número de internamentos em enfermaria, mais quatro, e uma descida nos cuidados intensivos, menos sete.

Estão agora internados 1.959 doentes, dos quais 153 em unidades de cuidados intensivos.

Os 33 novos óbitos associados à covid-19 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (15), na região Norte (10), no Centro (5), na Madeira (1), nos Açores (1) e no Alentejo (1).

Os dados indicam que o maior número de novas infeções foi registado na região Norte (22.455) e em Lisboa e Vale do Tejo (16.192)

A região Centro assinalou desde terça-feira mais 7.744 novos contágios, a Região Autónoma da Madeira 1.865, o Alentejo (1.502), o Algarve (1.960) e os Açores (831).

O maior número de novos contágios diagnosticados situa-se no grupo etário entre os entre os 40 e os 49 anos (9.454), seguido da faixa etária dos 0 e aos 9 anos (9.210), dos 30 aos 39 anos (8.514), dos 10 aos 19 anos (8.092).

No grupo etário entre os 20 e os 29 anos foram registadas 6.774 novas infeções, na faixa etária entre os 50 e os 59 anos foram assinaladas 5.452, entre os 60 e 69 anos 2.668, entre os 70 e 79 anos 1.509 e nos com mais de 80 anos registaram-se 876.

Comparativamente com a situação epidemiológica observada no dia homólogo de 2021 em Portugal, em que foram contabilizadas 10.455 novas infeções, o país tem hoje mais 42.094.

Quanto aos internamentos, o número continua a ser significativamente mais baixo ao registado há um ano, em que estavam internadas 5.291 pessoas, das quais 670 em cuidados intensivos, bem como o número de mortes que, no mesmo dia de 2021, o boletim da DGS contabilizava 218.

De acordo com os dados, já morreram em Portugal 19.413 pessoas com covid-19 e foram confirmadas 2.003.169 infeções com o vírus que provoca a doença.

Nas últimas 24 horas, foram dadas como recuperadas 28.825 pessoas, que totalizam agora 1.627.279.

Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm mais 34.939 contactos em vigilância, totalizando 359.893 pessoas.

Segundo os dados da DGS, 16 das 33 vítimas mortais tinham mais de 80 anos, 11 estavam na faixa etária dos 70 aos 79 anos, quatro tinham idades entre os 60 e os 69 anos e dois entre os 50 e os 59 anos.

O maior número de óbitos desde o início da pandemia concentra-se nos idosos com mais de 80 anos (12.552), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.226) e entre os 60 e os 69 anos (1.785).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo registou 781.628 casos e 8.189 mortes.

Na região Norte registaram-se 740.291 infeções e 5.893 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 267.833 infeções e 3.419 mortes.

O Algarve totaliza 77.262 contágios e 609 óbitos e o Alentejo soma 66.326 infeções e 1.104 mortos por covid-19.

A Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 50.163 infeções e 143 mortes e o arquipélago dos Açores 19.666 casos e 56 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

No total do país, 10.217 das pessoas que morreram com covid-19 eram homens e 9.196 eram mulheres.

Já nas infeções, há mais casos confirmados entre as mulheres (1.060.785) do que nos homens (940.200), sendo que há 2.084 registos sem um género identificado e que estão sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

A covid-19 provocou 5.553.124 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.