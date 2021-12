Sismo com magnitude de 7,3 na escala de Richter no mar de Timor

Um sismo com magnitude de 7,3 na escala de Richter foi identificado no Mar de Banda, a 121 quilómetros de Lospalos, em Timor-Leste, às 18:25 pelo instituto de pesquisa geológica norte-americano, USGS.

O sismo ocorreu no mar, a uma profundidade de 166,9 quilómetros e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey -- USGS) registou-o com o nível de alerta verde, o que aponta para baixa de probabilidade de mortes e de estragos.

Timor situa-se a 96 quilómetros do epicentro do sismo.

O tremor de terra terá sido sentido como particularmente forte na zona oriental de Timor.

A força do sismo pode ter sido temperada pela sua relativa grande profundidade, o que faz com que se sinta como mais fraco em termos absolutos.

A povoação mais próxima do epicentro do sismo, Lospalos, no município timorense de Lautém, tem uma população de 17.200 habitantes e está localizado a 113 quilómetros do epicentro e a segunda maior cidade timorense, Baucau, com uma população na ordem dos 16.000 habitantes, encontra-se a 160 quilómetros, onde o sismo terá já sido sentido como mais leve.

A magnitude exata, epicentro e profundidade do terramoto poderá ser revista nas próximas horas, à medida que os sismólogos revejam os dados e aperfeiçoem os seus cálculos, e que outras agências emitam os respetivos relatórios.

De acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC, na sigla em inglês), o sismo ocorreu na quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, às 03:25, hora local, no mar, a uma profundidade considerável.

Um outro relatório foi também emitido pelo instituto australiano Geoscience Australia (GeoAu), que o listou como um sismo de magnitude 7,5.

O Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS) de França, listou-o com a magnitude 7,0, e o Centro Alemão de Investigação de Geociências (GFZ), com uma magnitude 7,2.

Não há ainda conhecimento de terem sido emitidos quaisquer alertas de tsunami.