Sismo de magnitude 6 registado no sul da Indonésia

Um sismo de magnitude 6 abalou hoje as águas do Mar de Banda, no sul da Indonésia, sem que as autoridades tenham comunicado quaisquer danos até agora.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica a nível mundial, localizou o hipocentro a uma profundidade de 556 quilómetros nas águas entre o arquipélago das Molucas e a ilha de Sulawesi.

A cidade mais próxima do terramoto é Katabu, no sudeste da ilha de Sulawesi, localizada 281 quilómetros a oeste do epicentro, com uma população de cerca de 42.000 pessoas.

A Indonésia está situada no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma área de alta atividade sísmica e vulcânica na qual são registados cerca de 7.000 terramotos, a maioria dos quais moderados, todos os anos.