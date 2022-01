Universitários do Porto voluntários para mesas de voto após apelo de autarca

A Federação Académica do Porto (FAP), que representa mais de 70 mil estudantes, disponibilizou-se hoje para mobilizar jovens da academia a reforçar as mesas de voto para as eleições legislativas, respondendo ao apelo do presidente da Câmara do Porto.

"Estamos a mobilizar e a levantar disponibilidades de jovens da academia do Porto para ajudarmos a reforçar as mesas de voto, em especial para o voto antecipado. Já comunicámos esta disponibilidade à autarquia do Porto. Assim, faremos chegar esta informação ao município do Porto e quiçá a outros municípios do país, caso tenhamos resposta positiva de estudantes do ensino superior deslocados. Independentemente do número de jovens, sabemos que estamos a contribuir positivamente e a marcar a diferença", avançou hoje à agência Lusa a presidente da FAP, Ana Gabriela Cabilhas.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, acusou na terça-feira a Comissão Nacional de Eleições (CNE) de só servir para avaliar as "queixinhas durante o período eleitoral" e não ter preparado as regras para o voto antecipado para as legislativas em pandemia.

Rui Moreira fez mesmo um apelo aos partidos políticos: "O meu apelo é nesse sentido, é que as forças políticas se empenhem, já que concorrem a eleições, e bem, e são partidos, que disponibilizem pessoas, militantes seus, pessoas da sua confiança, para nos ajudarem nesta tarefa".

A presidente da FAP apelou não só aos estudantes universitários de outras academias e jovens espalhados pelo país para que se voluntariem para as mesas de voto e para se deslocarem às urnas.

Segundo Ana Gabriela Cabilhas, os jovens e estudantes do ensino superior mostram uma vez mais que não ficam "indiferentes à situação que o país vive" e que vão "fazer tudo" o que estiver ao alcance para que a "democracia não fique suspensa".

"Não estamos alheados da política, isso é uma 'fake new' (notícia falsa)", argumenta a presidente da FAP, recordando que os estudantes são os primeiros a reivindicar os seus direitos e que são também os primeiros a não faltar aos deveres.

A mobilização dos estudantes da academia do Porto para reforçar as mesas de voto nos dias 23 e 30 "é ser do Porto, é ser do Norte, [porque] nos bons e maus momentos estamos unidos", disse.

"Hoje estamos unidos para responder à falta de planeamento a nível central", conclui Ana Gabriela Cabilhas.

A FAP representa mais de 70.000 estudantes da Academia do Porto.

As eleições legislativas antecipadas estão marcadas para dia 30, sendo que o voto antecipado decorrerá no dia 23.

Na terça-feira, Rui Moreira explicou que foi pedido ao município, já no fim do ano e início deste, que se aumentasse para uma "capacidade dupla" as mesas de voto antecipado, atendendo à situação pandémica, pois a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI), estimava que houvesse mais procura.

"Montámos, então, 50 mesas no Pavilhão Rosa Mota", avançou o autarca.

Posteriormente, a Secretaria-Geral do MAI veio dizer à Câmara do Porto que, considerando a situação pandémica, e por admitirem que haja mais pessoas a querer votar antecipadamente, seriam necessárias "mais 70 mesas", explicou Rui Moreira, lembrando que há várias dificuldades, uma delas é a contratação pública, tendo que recorrer a ajuda das juntas de freguesia e conseguindo assim as "120 mesas" de voto.

"Este cálculo era feito para 500 eleitores por mesa e agora a Secretaria do MAI diz que não podem ser mais de 450 eleitores por mesa2, referiu o autarca.

Rui Moreira assumiu ainda que tem havido alguma inoperância por parte de alguns partidos, elencando que essa inoperância tem sido registada, por exemplo, pelos partidos PAN e Livre.