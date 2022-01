Conheça as notícias que marcam o dia de hoje

Com a Europa de novo no centro da pandemia de covid-19 devido à disseminação acelerada da variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Agência Europeia do Medicamento (EMA) atualizam informação sobre a pandemia global e na Europa nas respetivas conferências de imprensa regulares.

O Briefing da OMS sobre a situação na Europa junta o diretor regional Hans Kluge e especialistas e a conferência de imprensa da EMA reunirá o chefe de Estratégia de Ameaças Biológicas para a Saúde e Vacinas, Marco Cavaleri; o chefe da Task Force de Estudos Clínicos e Produção, Fergus Sweeney e o chefe do departamento de farmacovigilância, Georgy Genov.

A EMA tem em processo de avaliação pedidos de autorização de várias empresas farmacêuticas internacional sobre novos medicamentos que consideram eficazes no tratamento da covid-19.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O jovem pianista Rodrigo Teixeira abre hoje o ciclo de piano da Casa da Música, no Porto, com um programa que inclui obras de Vianna da Motta, Chopin, Liszt e Ravel.

Natural da Maia, Rodrigo Teixeira tem 18 anos e começou a estudar com 8 na Academia de Música do seu concelho-natal, na classe de violino e piano de Oleg Ter Martirosov e Marian Pivka.

O ciclo de piano da Casa da Música, que conta com o apoio da Fundação EDP, prossegue ao longo do ano com Nikolai Lugansky, Evgeni Bozhanov, Grigory Sokolov, Alexandre Tharaud, Beatrice Rana, Kit Armstrong e Dmitry Shishkin.

DESPORTO

O jogo entre o campeão Sporting e o 'tomba gigantes' Leça, do quarto escalão, abre os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, competição já sem Benfica e Sporting de Braga, o detentor do troféu.

O Leça, do Campeonato de Portugal, repete, 22 anos depois, o feito alcançado pelos Dragões Sandinenses, como equipa do quarto escalão a chegar aos quartos de final, e recebe o Sporting em casa emprestada, em Paços de Ferreira, a partir das 20:45.

Os 'leões' chegam à Mata Real depois de terem sofrido a primeira derrota na I Liga, em visita ao Santa Clara (3-2), e perdido a liderança, num embate em que não contaram com o treinador Rúben Amorim, devido a um teste positivo ao coronavírus, que também hoje não deverá estar no banco.

Para chegar a esta fase, o Sporting derrotou Belenenses (4-0, fora), Varzim (2-1, em casa) e Casa Pia (2-1, fora), enquanto o Leça entrou logo na primeira eliminatória e afastou Lusitânia Lourosa (1-0, em casa), Sporting de Pombal (4-0, fora), Arouca (1-1 e 2-1 grandes penalidades, em casa), Gil Vicente (1-0, em casa) e Paredes (1-1 e 6-5 grandes penalidades, em casa).

O vencedor do jogo entre Leça e Sporting cruzará nas meias-finais com a equipa apurada do embate entre Vizela e FC Porto, marcado para quarta-feira.

No mesmo dia, o Rio Ave recebe o Tondela, num confronto cujo vencedor discutirá as meias-finais com a equipa que se apurar no jogo entre Portimonense e Mafra, no Algarve, que, na quinta-feira, fecha os quartos de final da competição

ECONOMIA

Virgílio Lima toma hoje posse como presidente da Associação Mutualista Montepio Geral até 2025, depois de a sua lista ter vencido as eleições de dezembro passado para os órgãos associativos da mutualista.

A lista A ('Mutualismo em Ação'), liderada por Virgílio Lima, teve 11.557 dos 24.085 votos expressos (47,98%) para a mesa da assembleia-geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o mandato 2022-2025.

Virgílio Lima já é presidente da mutualista desde 2019, quando era administrador e sucedeu a Tomás Correia, que saiu envolto em polémica e face a investigações a atos de gestão seus pelos supervisores. Contudo, esta foi a primeira vez que se apresentou aos associados como candidato a presidente.

O novo Conselho de Administração será constituído por Virgílio Lima, como presidente, tendo como vogais executivos Idália Serrão, João Carvalho das Neves, Rui Heitor e Fernando Amaro. Os administradores não executivos são Alípio Dias e Luís Patrão.

INTERNACIONAL

A Amnistia Internacional assinala hoje o 20.º aniversário da prisão norte-americana de Guantánamo com uma manifestação virtual para exigir ao Presidente Joe Biden o encerramento daquela prisão na ilha de Cuba, onde permanecem 39 suspeitos de terrorismo, 27 sem acusações criminais.

A ação de protesto 'online' está marcada para as 14:00 em Washington (19:00 em Lisboa).

A prisão de Guantánamo funciona numa base norte-americana na costa sudeste da ilha de Cuba e foi criada após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, contra os Estados Unidos.

Recebeu os primeiros suspeitos de ligações à Al-Qaida ou aos talibãs em 11 de janeiro de 2002, detidos no Afeganistão e no Iraque.

Guantánamo chegou a ter 680 prisioneiros em simultâneo, em 2003.

O Presidente Barack Obama (2009-2017) prometeu encerrar a prisão, mas o Congresso norte-americano proibiu o regresso dos suspeitos a certos países, incluindo Iémen e Somália, ou o envio de qualquer prisioneiro para os EUA, mesmo para novas prisões.

O sucessor de Obama, Donald Trump (2017-2021), também nada fez para encerrar Guantánamo, apesar de ter considerado uma loucura o custo anual de funcionamento do centro: cerca de 13 milhões de dólares (11,5 milhões de euros) por prisioneiro.

Guantánamo tornou-se o foco da indignação internacional devido à prática documentada de maus-tratos e torturas de prisioneiros.

Na convocatória do protesto, a Amnistia Internacional lembrou que Joe Biden disse anteriormente que apoiava o encerramento de Guantánamo e considerou que a prisão continua a ser uma "nódoa feia" em matéria de direitos humanos nos Estados Unidos.

LUSOFONIA

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, prossegue hoje a sua visita oficial a Angola, a primeira visita ao exterior desde que foi eleito, tendo na agenda deslocações a instituições angolanas e um encontro com a comunidade cabo-verdiana em Angola.

Durante a manhã, o chefe de Estado visita o Campus Universitário Dr. António Agostinho Neto e a Escola Nacional da Administração e Políticas Pública (ENAPP), e à tarde encontra-se com imigrantes cabo-verdianos em Angola.

Na segunda-feira, após ter sido recebido pelo seu homólogo angolano, José Maria Neves desejou que a sua visita a Angola signifique "um momento profundo de viragem" nas relações entre os dois países, assentes em novas bases, que sustente uma parceria estratégica diversificada.

O Presidente João Lourenço defendeu que a cooperação entre os dois países deve ser alargada a setores não explorados.

A cimeira extraordinária da 'troika' de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) vai reunir-se hoje, no Maláui, para analisar a missão militar da organização em Cabo Delgado.

O encontro, a ter lugar em Lilongwe, vai juntar o Botsuana, Namíbia e África do Sul, países que integram a 'Troika' da SADC, e Moçambique, sendo presidido pelo chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, presidente do órgão, refere uma nota oficial.

"A Cimeira da troika da SADC irá rever os progressos da missão da SADC em Moçambique que foi enviada pela SADC para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo e atos de extremismo violento", frisa a nota da Presidência sul-africana.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com apoio do Ruanda a que se juntou depois a SADC permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.