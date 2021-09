Açores com seis novas infecções de covid-19 e 13 recuperações nas últimas 24 horas

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, seis novos casos positivos de covid-19, todos em São Miguel, e 13 pessoas recuperaram da doença, informa hoje a Autoridade de Saúde açoriana.

No boletim diário, aquela entidade explica que os novos casos detetados resultam de 648 análises realizadas em laboratórios de referência da região e duas em laboratório não convencionado, acrescentando que "todos os casos foram registados em contexto de transmissão comunitária".

Quanto a internamentos, hoje continuam hospitalizados nos Açores seis doentes com covid-19, sendo quatro no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, - um em cuidados intensivos-, um no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, em cuidados intensivos, e um no Hospital da Horta, no Faial, também em cuidados intensivos.

Hoje "estão ativas no arquipélago nove cadeias, sendo seis na Terceira, uma no Faial, uma no Pico e uma partilhada entre o Faial e o Pico. Até ao presente foram extintas 244 [cadeias]", refere a Autoridade de Saúde açoriana.

Assim, o arquipélago regista presentemente 123 casos positivos ativos, sendo 88 em São Miguel, 20 no Faial, 11 na Terceira e quatro no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.952 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.611 pessoas. Faleceram 42, saíram do arquipélago 95 e 81 apresentaram prova de cura anterior.

Até 20 de setembro, foram vacinadas nos Açores 172.284 pessoas com a primeira dose (72,8%) e 186.398 com vacinação completa (78,8%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.740.525 mortes no mundo desde que o gabinete da OMS na China declarou a doença, no final de dezembro de 2019, segundo um balanço feito hoje pela AFP a partir de fontes oficiais.