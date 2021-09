Angola anuncia 292 casos novos e seis óbitos

Angola registou mais 292 casos de covid-19, elevando o total para 50.738, bem como seis óbitos e 182 recuperações da doença, revelou hoje o boletim epidemiológico das autoridades de saúde.

Dos novos casos, 164 do sexo masculino e 128 do sexo feminino, entre 1 e 85 anos, 197 são da província de Luanda, 22 de Cabinda, 20 do Huambo, 14 do Cuando Cubango, 12 do Namibe, nove de Benguela, seis da Huíla, cinco do Bié, três do Moxico, dois do Uíje, e Cuanza Norte e Malanje com um cada.

Registaram-se, nas últimas 24 horas, seis óbitos, de quatro homens e duas mulheres, entre 28 e 76 anos, e 182 recuperações da doença.

Angola contabiliza desde o início da pandemia 50.738 casos confirmados de covid-19, dos quais 1.345 óbitos, 4.559 ativos e 44.834 recuperados da doença.

Foram processadas 1.409 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 946.515 testes.

A covid-19 provocou pelo menos 4.627.854 mortes em todo o mundo, entre mais de 224,56 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.