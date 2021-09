Velório de Jorge Sampaio abriu ao público às 12h30

O velório de Jorge Sampaio abriu hoje ao público cerca das 12:30 no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, onde a população poderá prestar a última homenagem ao ex-Presidente da República até às 23.00.

Inicialmente previsto para as 12:00, a abertura ao público do velório aconteceu após as três mais altas figuras do Estado -- Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro - acompanharem a chegada e a entrada da urna no antigo picadeiro real, juntamente com a família de Jorge Sampaio.

Também várias individualidades da política portuguesa, nomeadamente os antigos presidentes da República Ramalho Eanes e Cavaco Silva, os ministros de Estado e da Economia, dos Negócios Estrangeiros, da Presidência, da Cultura, da Saúde e da Justiça, o histórico socialista Manuel Alegre, o secretário-geral do PCP e a coordenadora do BE, passaram pelo velório antes da sua abertura ao público.

Algumas dezenas de pessoas aguardam na fila junto ao antigo picadeiro real, depois adaptado a Museu Nacional dos Coches, onde foi instalado à porta um detetor de metais.

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, receberam hoje o cortejo fúnebre do antigo chefe de Estado Jorge Sampaio, em Belém, pelas 11:10.

Coberta pela bandeira nacional, a urna com o corpo de Jorge Sampaio chegou a Belém transportada num carro funerário, do qual foi retirada por cadetes das Forças Armadas.

Esse momento foi presenciado, em silêncio, por algumas dezenas de pessoas que se concentravam atrás das baias colocadas do outro lado da estrada.