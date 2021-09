Marcelo, Ferro e Costa recebem cortejo fúnebre em Belém

O cortejo fúnebre de Jorge Sampaio chegou hoje às 10:36 à Praça do Município de Lisboa, naquele que é o primeiro momento de homenagem pública deste sábado ao antigo Presidente da República, que morreu na sexta-feira.

À espera do cortejo fúnebre de Jorge Sampaio, que foi também presidente da câmara de Lisboa entre 1990 e 1995, estavam familiares, o atual presidente do executivo camarário, Fernando Medina, vereadores, deputados municipais, presidentes de freguesia e candidatos nas autárquicas de 26 de setembro, entre outras entidades.

Dezenas de populares juntaram-se também à homenagem na Praça do Município, onde se foram concentrando desde antes das 10:00 da manhã.

Na fachada do edifício da Câmara Municipal de Lisboa estão duas faixas com uma fotografia do antigo Presidente e a frase "obrigado Jorge Sampaio".

De acordo com o programa das cerimónias fúnebres, que decorrem hoje e no domingo, este é o primeiro momento de homenagem pública a Jorge Sampaio.

O cortejo segue depois para o antigo picadeiro real em Belém, depois adaptado a Museu Nacional dos Coches.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, receberam hoje o cortejo fúnebre do antigo chefe de Estado Jorge Sampaio, em Belém, pelas 11:10.

Antes da abertura da câmara ardente ao público, as três mais altas figuras do Estado acompanharam a chegada e a entrada da urna no antigo picadeiro real, depois adaptado a Museu dos Coches, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, juntamente com a família de Jorge Sampaio.

Coberta pela bandeira nacional, a urna com o corpo de Jorge Sampaio chegou a Belém transportada num carro funerário, do qual foi retirada por cadetes das Forças Armadas.

Esse momento foi presenciado, em silêncio, por algumas dezenas de pessoas que se concentravam atrás das baias colocadas do outro lado da estrada.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, e cerimónias fúnebres de Estado.