Cerimónias fúnebres com "momentos de proximidade" abertos ao público

As cerimónias fúnebres de Estado pela morte de Jorge Sampaio, entre sábado e domingo, terão vários "momentos de proximidade" abertos ao público em geral e incluem "pormenores" relacionados com a personalidade do antigo Presidente da República.

Este modelo adotado para as cerimónias fúnebres de Estado pela morte de Jorge Sampaio foi transmitido aos jornalistas por José Manuel dos Santos, representante da família do antigo chefe de Estado e que foi seu assessor presidencial.

Em declarações aos jornalistas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, José Manuel dos Santos, curador e escritor, referiu que, nas últimas horas, "muitas pessoas têm contactado, quer a família, quer o gabinete do antigo Presidente Jorge Sampaio", e adiantou que ao longo dos dois dias de exéquias fúnebres haverá "vários momentos de proximidade".

"Momentos em que todos os portugueses podem manifestar e testemunhar a sua proximidade ao doutor Jorge Sampaio, quer no sábado entre o meio-dia e as 23:00 no antigo Museu dos Coches, quer depois junto ao cemitério e nos percursos que forem feitos", especificou.

Em nome da família de Jorge Sampaio, José Manuel dos Santos realçou depois a colaboração que tem havido na preparação destas cerimónias fúnebres.

"São cerimónias fúnebres de Estado destinadas a um antigo chefe de Estado e em que há aqui uma mistura entre aquilo que são as características de uma cerimónia pública de Estado com alguns pormenores que têm a ver com a personalidade pessoal e política do Presidente Jorge Sampaio".

"Portanto, estas cerimónias fazem-se dessas duas coisas", acrescentou o antigo assessor de Jorge Sampaio, escritor e membro da Comissão Política do PS.