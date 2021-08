Marrocos deteve 68 migrantes subsarianos que tentavam chegar às Canárias

As autoridades marroquinas detiveram 68 migrantes subsarianos que tentavam chegar clandestinamente, em duas embarcações, às ilhas Canárias, a partir de praias de Tarfaya, sul de Marrocos, e de El Aiun, capital do Saara Ocidental.

Segundo a agência oficial MAP, fontes das autoridades locais afirmaram que 40 migrantes foram resgatados sábado por um barco de pesca quando a sua embarcação avariou na costa de El Aiun.

As fontes citadas pela MAP afirmaram que os migrantes resgatados, entre os quais uma mulher, se encontram "em bom estado de saúde", adiantando que, na sexta-feira, as autoridades marroquinas frustraram outra tentativa de emigração ilegal de 28 subsarianos, a partir de uma praia situada em Daora, na província de Tarfaya.

Estes migrantes encontravam-se a bordo de uma embarcação pneumática que se preparava para zarpar para as Canárias, acrescentaram.

Normalmente, os serviços de segurança marroquinos submetem os migrantes intercetados na costa do país a um interrogatório rotineiro, transferindo-os depois para cidades do centro do país.

As autoridades marroquinas intensificaram as operações contra a emigração ilegal nos últimos dias, tendo a Marinha anunciado, terça-feira, o resgate, entre 19 e 23 deste mês, de 438 migrantes, a maioria de origem subsariana, nas águas do Mediterrâneo e do Atlântico.

Os últimos dados do Ministério do Interior espanhol indicam que mais de 16.500 migrantes chegaram irregularmente a Espanha nos primeiros sete meses deste ano, mais 5.409 que em igual período de 2020, a maioria (mais de 15.000) por via marítima, num milhar de embarcações.