João Paulo Luís defende mais oferta de transporte público em Santana

O candidato do PSD à Presidência da Câmara Municipal de Santana, João Paulo Luís, entende não se poder aceitar, aos dias de hoje, que "existam pessoas a recusar ofertas de emprego, pessoas que não conseguem levar os seus filhos às creches ou mesmo quem deixe de aceder a serviços básicos de que necessita no seu dia-a-dia por falta de transporte público".

É essa a resposta que estamos a preparar, assente na reformulação da rede interna que serve o concelho e, eventualmente, pelo desenvolvimento de outros serviços e modelos complementares que aumentem e reforcem a nossa mobilidade. João Paulo Luís

João Paulo Luís que, admitindo a dispersão do seu concelho e as dificuldades que essa mesma dispersão coloca para dar resposta a todas as solicitações, defende que é possível fazer reajustamentos à atual rede de transportes, de modo a abranger a totalidade ou, pelo menos, a larga maioria dos Munícipes, nas zonas onde estes residem, numa solução que se reforce através da criação de uma nova rede de transportes dentro do próprio Município.

"Ao estarmos próximos da nossa população, facilmente percebemos que a oferta de transporte público é, hoje, insuficiente perante a procura e é preciso notar que nem todas as pessoas, nomeadamente os mais idosos e a população mais carenciada, têm capacidade para assumir o custo de um táxi nas suas deslocações e é aqui que precisamos de intervir", explica, acrescentando que, também a este nível, a sua candidatura está a equacionar a criação de um apoio municipal a quem tenha de deslocar-se a outros concelhos para efeitos de ida a consultas que não sejam disponibilizadas em Santana.

Paralelamente, afirma o candidato, também é fundamental que se reforce a componente do transporte às Associações e instituições que, no concelho, cumprem e promovem atividades a favor das populações e que também a este nível apresentam graves carências.