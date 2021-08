Despiste de madrugada fere ocupante de viatura ligeira

Um ferido ligeiro foi o resultado de um despiste na via rápida, ocorrido durante a madrugada, aos primeiros minutos de recolher obrigatório. O acidente deu-se junto à cabeceira do aeroporto, em Santa Cruz, e no automóvel acidentado seguiam dois ocupantes, ambos do sexo masculino.

Um destes terá saído ileso, mas a mesma ‘sorte’ não teve o outro ocupante, que se queixava de dores no peito, tendo sido socorrido e encaminhado às urgências do Hospital Central do Funchal pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que mobilizaram para o local uma ambulância de socorro e dois operacionais.