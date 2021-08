45 novos casos de Covid-19 na Madeira

Há a reportar 45 novos casos de infecção na Madeira. Trata-se de 11 casos importados (5 do Reino Unido, 3 da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2 da Região Sul e 1 do Açores), sendo os restantes 34 casos de transmissão local. Com mais 14 casos recuperados a reportar, a Região contabiliza actualmente 291 casos activos.

Relativamente ao isolamento dos doentes, a assinalar que nove pessoas se encontram internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, nenhuma das quais em unidade de Cuidados Intensivos. Outras 52 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 131 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 517 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.