Capoeira Lounge veste-se de branco para celebrar o Verão

Friday Sunset White, terá lugar no dia 20 de Agosto, a partir das 19:00. O menu é servido empratado e inclui uma bebida de oferta. Desta feita, não há pista de dança, mas prepare-se para desfrutar do som do DJ convidado enquanto assiste ao pôr-do-sol.

O dress code é, claro, branco e o ambiente, mágico, promete um fim de dia e de semana perfeito.

Capoeira Lounge Bar – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2. Caniço de baixo, Rua Baden Powell

Menu de snacks empratado, preço por pessoa 20€ com uma bebida da casa de oferta.

Dress code: White

Reservas: 291 930 930