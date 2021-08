Real Madrid vai interpor acções judiciais contra Javier Tebas e Fundo CVC

Real Madrid vai interpor acções judiciais contra Javier Tebas, presidente da Liga espanhola de futebol, Javier de Jaime, gestor do Fundo CVC e o próprio Fundo CVC, anunciou hoje o clube madrileno, em comunicado.

O clube presidido por Florentino Pérez, que já se opôs ao acordo entre a Liga espanhola e o Fundo CVC, garantiu que também vai instaurar acções judiciais para anular os acordos que venham a ser alcançados entre as duas entidades na assembleia de quinta-feira.

Em 04 de Agosto, a LaLiga, organizadora do campeonato espanhol de futebol, anunciou um acordo de princípio para a venda de 10% do seu capital ao fundo de investimento CVC Capital Partners SICAV-FIS, a troco de 2,7 mil milhões de euros.

A injecção da verba na competição e nos clubes, abalados pela pandemia de covid-19, possibilitará "manter intactas as modalidades desportivas e a organização e gestão da comercialização dos direitos audiovisuais", refere LaLiga.

O referido acordo, que foi ratificado no mesmo dia pela Comissão Delegada da Liga espanhola e pelo Comité de Investimentos CVC, contempla uma operação "destinada a promover o crescimento global da LaLiga e seus clubes, continuando a transformação em uma empresa global de entretenimento digital".

Javier Tebas já reagiu ao anúncio do Real Madrid, dirigindo as críticas para Florentino Pérez, através de uma publicação na rede social Twitter, na qual lamenta as "ameaças" reiteradas do presidente dos 'merengues' e considera que o clube da capital espanhola "merece mais".

"Os métodos ameaçadores que FP [Florentino Pérez] utiliza há anos em privado são agora visíveis ao público. Clubes e instituições suportam as suas ameaças há anos. Desde 2015 contra a venda centralizada [dos direitos de transmissão televisiva], impugnações constantes de acordos, Superliga... O Real Madrid merece mais", assinalou Tebas.