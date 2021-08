Inspecção Ambiental já procedeu à análise das descargas no Porto do Caniçal

Ao DIÁRIO, a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas refuta as acusações feitas pelo presidente da Junta de Freguesia do Caniçal, Emanuel Santos, que alertou este domingo, 8 de Agosto, para as "constantes descargas de detritos e outros resíduos de tonalidade amarela lançados no mar do Porto do Caniçal".

Emanuel Santos destacava que a situação já havia sido reportada à Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, mas, de acordo com o presidente da junta, "até à data não houve qualquer resposta, nem qualquer vistoria ao local".

A Secretaria Regional do Ambiente esclarece que, contrariamente ao que foi dito, a Inspecção Ambiental "já esteve no terreno várias vezes para averiguar a situação", nomeadamente a origem e causa das descargas no Porto do Caniçal.