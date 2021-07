Calendário da I Liga de futebol 2021/22 conhecido hoje

O calendário para a próxima época de futebol, cuja primeira jornada da I Liga está agendada para o fim de semana de 07 e 08 de agosto, é definido hoje com o sorteio das competições profissionais, no Porto.

A cerimónia, a decorrer a partir das 17:30 no Centro de Congressos Alfândega do Porto, contemplará os sorteios das I e II Ligas de futebol, que terão vários condicionalismos, como o Benfica e o Sporting não poderem jogar na mesma jornada em casa.

Na cerimónia do sorteio também será conhecido melhor jogador (MVP) da última época.

Pedro Goncalves, João Palhinha e Sebastian Coates, campeões pelo Sporting, Sérgio Oliveira, Pepe, Taremi e Corona, do FC Porto, Beto, do Portimonense, Eustáquio, do Paços de Ferreira, e Mário Gonzalez, do Tondela, são os candidatos ao prémio.

A lista, que não inclui qualquer jogador do Benfica, foi feita com base nos votos dos treinadores e capitães dos clubes da I Liga.

O Sporting defende o título de campeão nacional na próxima época, troféu conquistado após 19 anos de 'jejum', numa temporada em que o FC Porto terminou no segundo lugar e o Benfica em terceiro.

A I Liga mantém o formato de 34 jornadas, com o arranque do campeonato no segundo fim de semana de agosto (07/08) e a última ronda agendada para 15 de maio, uma semana antes da final da Taça de Portugal.

O 'play-off' de manutenção/subida, que opõe numa eliminatória a duas mãos o 16.º e antepenúltimo classificado da I Liga ao terceiro classificado da II Liga, está agendado para 21 e 29 de maio.