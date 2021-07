Equipa da Juventus em isolamento após jogador testar positivo para a covid-19

O Juventus Football Club anunciou esta quinta-feira, 29 de Julho, que foi detectado um jogador positivo para a covid-19.

Segundo a nota publicada na pagina oficial no Clube, o caso foi detectado "durante as verificações previstas no protocolo em vigor", trata-se do jogador Hamza Rafia.

Seguindo as normas emanadas pelas autoridades de saúde locais, a equipa entra em isolamento profiláctico a partir de hoje. Os treinos e jogos previstos vão decorrer, apenas estará restrito o contacto com pessoas de fora do grupo. O procedimento "permitirá que todos os sujeitos negativos aos controles realizem actividades regulares de treinamento e jogo, mas não permitirá o contacto com o exterior do grupo", explica a Juventus no comunicado.