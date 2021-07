Estação meteorológica Funchal/Observatório teve em 2020 o ano mais quente desde que existem registos

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) acaba de actualizar a “Série Retrospetiva da Informação Meteorológica” com os dados de 2020, cedidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA I.P) ao Instituto Nacional de Estatística (INE), da qual se destaca que "na maior parte das estações meteorológicas da Região Autónoma da Madeira (RAM), a temperatura média anual aumentou face a 2019". No Funchal/Lido, Ponta de São Jorge, Lugar de Baixo, Caniçal/Ponta de São Lourenço e São Vicente, "a temperatura média anual manteve-se, enquanto na Ponta do Pargo diminuiu", acrescenta.

Segundo os dados, "nos últimos 45 anos, na estação do Funchal/Observatório, as temperaturas médias anuais variaram entre os 18,1 °C nos anos de 1976 e 1984 e os 20,8 °C, valor registado em 2020, o ano mais quente nesta estação desde que existem registos". E aponta: "Face a 2019 a temperatura média anual nesta estação aumentou 0,2 °C."

Já a "temperatura média anual mais elevada em 2020 foi registada na estação do Lido (21,0 °C) e a mais baixa no Pico do Areeiro (10,7 °C)" e "no que respeita às temperaturas máxima e mínima do ar no último ano, os extremos ocorreram nas estações dos Prazeres (34,5 °C em Agosto) e do Pico do Areeiro (-2,2 °C em Novembro)".

Agosto foi, aliás como é hábito a cada ano, "o mês mais quente de 2020 em 16 das 21 estações meteorológicas operacionais na RAM, com as temperaturas médias mensais a variarem entre os 24,5 °C registados na estação do Funchal/Observatório e os 17,6 °C registados na estação da Bica da Cana", assegura. "Em oposição, Janeiro foi o mês mais frio em 15 de 20 estações (excluída a das Selvagens, devido à ausência de dados em Janeiro, Novembro e Dezembro), apresentando valores médios mensais entre os 5,9 °C no Pico do Areeiro e os 18,5 °C no Funchal/Lido".

Foto DREM

Ano mais chuvoso que o anterior

Quanto à pluviosidade, "em 2020, todas as estações em relação às quais há registos de precipitação total para os últimos dois anos, registaram valores de precipitação superiores a 2019, com destaque para Caniçal/Ponta de São Lourenço e Santa Cruz/Aeroporto, onde a precipitação total em 2020 foi 2,6 vezes maior que em 2019", aponta.

No ano passado, "os valores mais elevados da precipitação anual ocorreram nas estações meteorológicas do Pico do Areeiro (2.279,3 mm), Chão do Areeiro (2.074,3 mm) e Bica da Cana (1.772,2 mm)", as cotas mais altas, e contrariamente, "os valores mais baixos ocorreram no Funchal/Lido (311,5 mm), Ponta do Pargo (443,9 mm) e Porto Santo/Aeroporto (464,1 mm)".

Foi em Novembro que tivemos "o mês mais chuvoso na maioria das estações, tendo sido no Pico do Areeiro onde se observou o maior valor de precipitação (698,2 mm) naquele mês, e na estação do Funchal/Lido o menor valor (75,0 mm)", resume.

Por outro lado, "o mês de Julho foi, de forma geral, o mês em que se registou menos precipitação, com valores a variarem entre os 0,2 mm, na estação Funchal/Lido e os 14,6 mm, na estação da Santa/Lombo da Terça". E acrescenta: "Analisando os dias por quantidade de precipitação ocorrida (dias com chuva, chuvosos, muito chuvosos e extremamente chuvosos), conclui-se que o máximo de dias com chuva foi registado em Santana (134), sendo que no caso dos dias chuvosos foi a Bica da Cana a registar o maior valor (56). O Pico do Areeiro destacou-se no número de dias muito chuvosos (24) e nos extremamente chuvosos, o número mais alto verificou-se no Chão do Areeiro (19)."

Também "contabilizaram-se 327 dias secos na estação do Funchal/Lido, valor máximo do conjunto das estações meteorológicas" em 2020, "sendo inferior ao registo de 2019 em 8 dias". Por outro lado, é "de notar que no Funchal/Observatório e no Chão do Areeiro, nos últimos 10 anos, o número de dias com chuva (dias com 1 mm de precipitação ou mais) tem sido sempre inferior à normal 1961/1990. O número mais baixo de dias secos foi observado em Santana (232, menos 27 que em 2019)".

Mais húmido na maioria das estações

Quanto à humidade relativa (média) do ar, "das estações que dispõem de média anual", realça a DREM, "apenas Chão do Areeiro, Santa/Lombo da Terça, Bica da Cana apresentaram um valor inferior ao de 2019".

No entanto, "analisando o último ano, é possível verificar que os valores médios anuais da humidade relativa do ar variaram entre os 65% no Pico do Areeiro e os 89% na Ponta de São Jorge, sendo que em ambas as estações a humidade relativa média do ar foi superior à de 2019 em 3 pontos percentuais (p.p.)".

Já na análise da informação à escala mensal, "é de realçar que o valor médio mínimo da humidade relativa do ar (27%) foi registado na estação do Pico do Areeiro, em Julho e o valor médio máximo (96%) foi observado na estação do Lombo da Terça no mês de Junho", afiança.

Mais noites tropicais, menos vento e água do mar mais quente

Por fim, no que toca às noites tropicais, "ou seja, em que a temperatura mínima foi igual ou superior a 20 °C, com exceção das duas estações localizadas nos extremos da ilha da Madeira (Caniçal e Ponta do Pargo), as restantes registaram um número superior ou igual de noites tropicais face a 2019. A estação do Funchal/Lido destacou-se com 122 dias registados, seguindo-se a estação do Porto Moniz com 108 dias, Funchal/Observatório com 107 dias e Lugar de Baixo com 105 dias. Face a 2019, nestas estações, houve um aumento de 2, 41, 10 e 1 noites, respectivamente", resume.

Igualmente no ano passado, "a maior amplitude térmica diária média (diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima) ocorreu na estação da Bica da Cana (9,0 °C), tendo sido este, o valor mais alto registado na série compreendida entre 2000-2020. O anterior valor mais alto havia sido registado em 2011, na estação do Santo da Serra e em 2012 na Quinta Grande (8,8 °C, em ambos os casos). A menor diferença entre as temperaturas máxima e mínima diária em 2020, foi observada na estação da Ponta de São Lourenço (4,0 °C)".

Foto DREM

Em 2020, "a média anual da intensidade média do vento diminuiu na maior parte das estações", revela. "Foram exceções Funchal/Observatório, Funchal/Lido, Funchal/Monte, Ponta do Pargo e Lugar de Baixo. Lombo da Terça foi a estação com a média anual mais elevada (25,4 km/h), surgindo o Monte como a mais baixa (4,5 Km/h)".

Para recordes, basta e isso vê-se na rajada de vento. "A rajada mais forte foi registada no Chão do Areeiro (125 km/h), inferior ao máximo de 2019, na mesma estação (150 km/h)", atira.

O mar, ou seja "a temperatura média anual da água à superfície medida na Pontinha (Funchal) foi de 21,0 °C, +0,1 °C que no ano de 2019 e a mais elevada dos últimos 8 anos. A média de Setembro foi a mais alta (23,8 °C) e a de Abril a mais baixa (19,1 °C)", conclui.