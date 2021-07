Crise, corrupção e falta de serviços públicos motivaram violência na África do Sul, garante José Nascimento

O presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo esteve reunido com o Conselheiro da Diáspora Madeirense na África do Sul, José Nascimento, nesta sexta-feira, 16 de Julho.

Paulo Cafôfo aproveitou o momento para demonstrar a sua preocupação com toda a situação de instabilidade que se vive naquele país. O líder socialista revelou que está atento ao que se está passar naquele país, revelando que se mantém em contacto diário com a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, a fim de se inteirar de todas as diligências que estão a ser tomadas, “numa postura atenta e próxima”.

O presidente do PS Madeira deu também conhecimento ao conselheiro José Nascimento de que o Grupo Parlamentar deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um voto de solidariedade para com a comunidade madeirense na África do Sul, naquele que considera ser “um abraço que damos àquela comunidade”.

Da parte do conselheiro da Diáspora Madeirense na África do Sul, recebeu uma palavra de esperança, mas também a informação de que esta situação não é apenas fruto da prisão do ex-presidente Jacob Zuma, mas de um conjunto de problemas que assolam aquele país há vários anos, como a crise económica, a corrupção e falta de serviços públicos e, mais recentemente, a Covid-19.