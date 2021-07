Presidente sul-africano visita hoje locais da violência no país

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, vai visitar hoje a província de KwaZulu-Natal, que tem sido o centro da violência que assola a África do Sul desde há uma semana.

"[O presidente] visitará KwaZulu-Natal, no sudeste do país, esta manhã para avaliar o impacto da violência recente e o destacamento das forças de segurança", refere um comunicado de imprensa da presidência.

De acordo com um relatório oficial, pelo menos 117 pessoas foram mortas - incluindo 91 em Kwazulu-Natal - e mais de 2.000 presas durante esses seis dias de violência, refere a AFP.

Os incidentes começaram na semana passada, um dia após o ex-presidente Jacob Zuma ter sido detido e condenado a 15 meses de prisão por desacatos à justiça.

Após a detenção, o país mergulhou numa série de protestos e pilhagens sem precedentes na história recente do país.

Estima-se que vivam cerca de 450.000 portugueses e lusodescendentes na África do Sul, dos quais pelo menos 200 mil em Joanesburgo e Gauteng, e 20.000 no KwaZulu-Natal, mas segundo o conselheiro português não há cidadãos nacionais entre as vítimas.