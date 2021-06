Arraial de São Pedro sem barracas

A Câmara Municipal da Ribeira Brava para festejar o dia de São Pedro, feriado municipal, programou um conjunto de actuações no adro da igreja.

A animação começou após a missa com a tradicional Dança das Espadas, uma iniciativa que se realiza anualmente na Festa de São Pedro, a cargo do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova. Trata-se de uma dança medieval que era executada pelos pescadores da Ribeira Brava no dia de São Pedro que é recriada para manter viva a tradição.

Depois animação prosseguiu-se com as actuações do Grupo de Folclore da Ribeira Brava e ainda vai actuar o Grupo de Concertinas da Casa do Povo da Ribeira Brava.