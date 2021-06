Sejamos práticos

Boa noite!

O governo regional decidiu aliviar algumas medidas de controlo sanitário, determinadas ao abrigo da situação de calamidade devido à pandemia de covid-19. Já não era sem tempo. Contudo, arriscou pouco, porventura por prudência em tempo de Euro e escaldado com as euforias daqueles que decidem festejar e dar largas aos afectos sempre que são elogiados pelo bom comportamento.

O governo que considera os madeirenses exemplares continua a revelar elevada desconfiança em relação a ambientes que não controla, o que o leva a tratar de forma diferente eventos da mesma natureza, o que o leva a controlar com testes rápidos festas particulares com mais de 100 pessoas quando não o faz, com base no mesmo princípio, em ajuntamentos públicos, o que o leva a fazer uma gestão de pandemia com base no medo, trunfo a que os poderosos deitaram mão neste tempo em que quase ninguém refila.

A boa notícia do dia é que os testes antigénio bastam para entrar nas ilhas. Mas melhor será se alguém avisar aos que têm responsabilidade de executar este expediente alegadamente mais simples e célere, menos intrusivo e doloroso, que para a coisa ser bem feita escusam de tentar desentupir narinas como se fossem fossas ou aparafusar o nariz à testa. Por este andar ainda vamos ter saudades dos PCR.

O melhor mesmo é não frequentar determinados ambientes, mas se o fizer por necessidade ou obrigação, use máscara, desinfecte as mãos e mantenha-se à distância. Vai ver que, tal como a vacina, não dói nada.