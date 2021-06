O compromisso

Boa noite!

Da última visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Região, há uma mensagem de interesse colectivo que importa sublinhar neste ano muito dado ao frenesim eleitoral, aos atentados de carácter e às hipocrisias políticas.

Mais importante do que ganhos pessoais, satisfação de clientelas e feitos pontuais há todo um trabalho de reconstrução que urge e deve ter visão de longo de prazo. Não basta “remendar” o tecido social ferido pela pandemia, exortou o Chefe de Estado: "É necessário agir em conjunto, com organização, transparência, eficácia, responsabilidade, resultados duradouros”.

Façamos por isso para assim evitarmos o choradinho habitual decorrente de todos os perigos que Marcelo já antecipou, entre os quais o mais medonho, que se desperdicem fundos europeus transformando-os numa "chuva de benesses para alguns".

Se pelo menos o apelo à exigência vingar, o Presidente da República pode voltar as vezes que quiser para desafiar este povo a superar-se. Para tal, basta que, ao contrário do que Marcelo fez algumas vezes, nos comprometamos com as grandes causas em vez de assobiarmos para o lado.