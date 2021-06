Com o mote ‘Portugal is ready’ (Portugal está pronto), o vídeo promocional foi desenvolvido para os mercados internacionais, objectivando a promoção turística do país junto das agências e operadores que o programam e comercializam.

O novo vídeo dá destaque ao facto de Portugal manter todas as características que o tornaram um dos melhores destinos do mundo e que, por isso, está pronto, com toda a segurança, para voltar a receber os clientes das agências de viagens internacionais.

Na retoma, as nossas associadas estão preparadíssimas para voltar ao excelente trabalho de promoção e venda do destino Portugal, continuando assim a contribuir para o seu crescimento enquanto destino turístico. Aqui estamos nós na primeira linha da recuperação, a ‘voltar à estrada’. Não teremos surpresas, os nossos clientes em todo o mundo estão à nossa espera. Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT



Veja na íntegra o vídeo ‘We are ready!’ da APAVT: