12 inspectores da ARAE estiveram empenhados em fim-de-semana de fiscalização

A Autoridade Regional das Actividades Económicas realizou, este fim-de-semana, uma série de acções de fiscalização, juntamente com a Polícia de Segurança Pública, com o intuito de aferir se os estabelecimentos se encontravam a cumprir as regras emanadas pelo Governo Regional. No total, na sexta-feira e no sábado, estiveram empenhados 12 inspectores.

De acordo com Luís Miguel Rosa, inspector regional da ARAE, "foi um fim-de-semana calmo, mas em que já se registou maior afluência a restaurantes e bares". "Houve apenas a registar alguns casos de incumprimento, principalmente associados a aglomerados, situações que foram prontamente resolvidas", explicou ao DIÁRIO.

As acções de fiscalização visavam, principalmente, o horário entre as 20h e as 22h30, aquele em que era esperada maior afluência e que possibilitava perceber a forma como foi feito o encerramento dos estabelecimentos. Além disso, decorreram nos concelhos do Funchal e de Santa Cruz, aqueles em que se espetava maior movimento e procura por parte dos clientes.

Luís Miguel Rosa assume que existiu uma maior procura pelos restaurantes do que propriamente por bares e tascas, mas que a acção da ARAE também versou um papel de sensibilização e de informação. "Em alguns casos, ajudámos a fazer cumprir as questões relacionadas com a lotação e com o distanciamento", disse.

Aliás, essa foi uma das vertentes desta inspecção, que visou também as questões relacionadas com a higiene e segurança. Já as situações relacionadas com a permanência na via pública e outras regras similares são da competência da PSP.

"Houve apenas uma ou outra situação em que tivemos de intervir de forma mais repressiva", indica.

No fundo, o balanço deste fim-de-semana é positivo, mas a ARAE vai continuar atenta, até porque a população poderá ter tendência a 'relaxar' nas regras ou a ganhar confiança para sair até mais tarde.