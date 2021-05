Embarcação com avaria assistida ao largo do Funchal

Uma embarcação de bandeira portuguesa, denominada ‘Madeira Experience’, foi hoje assistida pela Marinha, entre o Funchal e a zona do Lido, uma vez que se encontrava sem capacidade de propulsão mecânica devido a uma avaria.

O alerta foi recebido pelo Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal às 15h30, tendo sido activado para o local uma equipa de resgate do Instituto de Socorro a Náufragos a bordo da embarcação da Autoridade Marítima Nacional ‘SG 10- Barracuda’.

A embarcação avariada foi depois rebocada até à marina nova do Funchal, pelas 16h12, informou a Capitania do Porto do Funchal.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.