Colisão de ontem nas Courelas resultou em dois feridos

Uma mulher, condutora de um veículo ligeiro de passageiros, e um tripulante de uma ambulância da Cruz Vermelha, foram os feridos de um acidente ocorrido ontem ao final da tarde no cruzamento das Courelas.

Segundo foi possível apurar, a mulher de 62 anos de idade, teve de ser desencarcerada, tendo o apoio sido dado por 12 elementos e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Ainda que não apresentasse queixas de maior, a acidentada foi transportada para o Hospital por precaução, bem como o tripulante da ambulância, situações habituais neste tipo de ocorrências.

Além do aparato e da demora no escoamento do trânsito a essa hora (entre as 20 e as 21 horas) no local, foi preciso deitar farelo para limpeza das manchas de óleo e combustível deixadas pelo acidente.