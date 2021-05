AC Milan empata e alimenta esperanças da Juventus e Ronaldo na luta pela 'Champions'

O AC Milan empatou hoje com surpresa na receção ao Cagliari (0-0), que confirmou a manutenção na Liga italiana de futebol, e alimentou alguma esperança à Juventus, de Cristiano Ronaldo, na luta pelo acesso à Liga dos Campeões.

Na 37.ª e penúltima jornada, o AC Milan, que contou com Diogo Dalot e Rafael Leão na segunda parte, deixou-se ultrapassar pela Atalanta no segundo lugar e adiou para a última ronda o possível regresso à 'Champions'.

No derradeiro dia da Serie A, AC Milan e Nápoles partem juntas no terceiro e quarto posto, com 76 pontos, enquanto a Juventus aparece em quinto, com 75 e dependente dos seus adversários para chegar à 'Champions'.

A equipa de Ronaldo joga no terreno do Bolonha, enquanto o AC Milan defronta fora a Atalanta, que já assegurou a Liga dos Campeões, e o Nápoles, de Mário Rui, recebe o Verona, de Miguel Veloso.

Por seu lado, o Cagliari obteve um saboroso empate em San Siro, mas até podia ter perdido, já que horas antes, mesmo sem jogar, assegurou a continuidade na Serie A, graças ao empate entre Benevento e Crotone (1-1).

Na última ronda, Benevento e Torino vão tentar escapar à descida à Serie B, em que já estão confirmados Crotone e Parma.