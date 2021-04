Aníbal Garanito descarta ser candidato pelo CDS

Aníbal Garanito diz não estar disponível para assumir cargos políticos ou partidários ou sequer coloca-lo no meio de uma coligação em que a actual presidente da Concelhia do CDS Ponta do Sol, Sara Madalena, não esteja incluída.

A declaração do empresário agrícola surgiu à margem de um encontro de autarcas centristas eleitos ao município ponta-solense onde analisaram as propostas aprovadas e ainda não implementadas pelo executivo de Célia Pessegueiro.

“Não faz sentido algum subir na hierarquia da concelhia, como já ouvi, até por não ser militante, muito menos aceitaria um convite traindo a confiança da Sara que tem dado mostras de ser uma perfeita líder e de ter dado a dinâmica que o CDS não tinha nos últimos anos”, resume os motivos pelos quais diz estar ao lado da vereadora que já rejeitou entrar numa coligação para as Autárquicas com os social-democratas, aliás o próprio Garanito sublinha ter existido uma decisão da Concelhia unânime nesse sentido.

“Sinceramente não sei quem será o candidato ou candidata que o CDS irá apresentar, mas certamente sairá de um banco de suplentes”, reage numa linguagem quase futebolística.